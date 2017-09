Došlo k přemístění zastávek autobusu

Veltruby – Svatováclavský noční pochod Veltrubským luhem se letos koná již po sedmé. Pochod odstartuje po setmění a připravená je trasa dlouhá asi dva a půl kilometru. Účastníci by s sebou měli mít baterku, pevnou obuv, oděv do přírody a měli by mít pro strach uděláno. Děti do deseti let však mohou jít pouze v doprovodu rodičů.