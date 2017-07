Domácí čistírny odmítají, zřejmě nechtějí platit stočné

Plaňansko - Blinka, Poboří a Hradenín – to jsou obce, kde by městys Plaňany rád vybudoval domácí čistírny odpadních vod. „Objeli jsme vesnice, abychom lidem vysvětlili záměr, technické provedení čistíren a následnou provozní a finanční náročnost “ řekl starosta Martin S. Charvát s tím, že podle účasti obyvatel obcí to vypadá, že zájem o čističky spíše není.

Čistírna odpadních vod. Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„V Poboří přišlo na schůzku jen pět lidí," vysvětlil s tím, že městys nezíská dotaci, pokud nebude mít zájem o domácí čistírny alespoň 30% obyvatel. Největší zájem projevili obyvatelé Hradenína, i když i zde nepřišlo několik obyvatel v obci trvale žijících. Podle zájmu bude možná projekt realizován jen v některých obcích. Martin S. Charvát také prozradil, že obyvatelům nastínili, že bude povinnost dokládat, jak která domácnost s odpady nakládá. Lidé však byli spíše neteční. „Někteří z majitelů nemovitostí likvidují vody přepady do kanalizace nebo je vypouští do polí. Vzhledem k tomu, že městys zajišťuje pro obyvatele svoz odpadních vod na čističku do Plaňan, dobře víme, kdo a jak pravidelně vyváží a není složité porovnat, zda svoz odpovídá skutečné spotřebě likvidovaných odpadních vod na počet obyvatel v dané nemovitosti," vysvětlil Charvát. Starosta dále konstatoval, že vystoupení a nepřítomnost některých obyvatel oslovených obcí na setkání dalo jasně najevo, že lidé nemají vztah k životnímu prostředí a k prostředí, ve kterém žijí. Současně si ani neuvědomují si, že mohou být za protizákonné nakládání s odpady finančně postižitelní. „Šijí na sebe bič," dodal. Rozporuplné pocity ze schůzky měla také Lenka Pavlíčková, která má o domácí čistírnu zájem. „Lidé mluvili o tom, jestli by tu nemohla být centrální čistírna," prozradila. „Ještě, když starosta odjel, hovořili právě o této možnosti," řekla s tím, že s manželem budou doufat, že se ještě lidé dobře rozmyslí a přistoupí na domácí čistírny. Podle Martin S. Charváta by totiž centrální čistírna byla za prvé finančně náročná a pravděpodobně také technicky nerealizovatelná. „Lidé si neuvědomují, že i při jiném řešení by museli platit," myslí si Lenka Pavlíčková. Obyvatelé mají v současné chvíli ještě čas si vše rozmyslet. „Do 20. července odešleme dopisy se závaznými přihláškami, na počátku srpna pak obce objede projektant," vysvětlil Martin S. Charvát. Ten také připomněl, že v Blince je potíž s nedostatkem vody ve studních a i samotné čističky by mohli být alespoň částečným řešením problému. S vodou z domácí čistírny lze totiž zalévat zahradu, popřípadě ji používat na splachování toalety. V rámci návštěv obcí navíc starosta hovořil také o samotném vodovodu. „Slíbil, že jakmile se vyřeší domácí čističky, začne se zabývat vodovodem," prozradila Lenka Pavlíčková.

Autor: Lucie Mašínová