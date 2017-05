Do parku si Kouřimští přejí brouzdaliště

Kouřim - Kouřimští městský park zvelebují svépomocí již několik let. Městský park je to, co obyvatele spojuje.

Ilustrační fotoFoto: Archiv Deníku

Společně ho již několik let postupně přetvářejí tak, aby vyhovoval co možná největšímu počtu lidí. Díky dotazníkovému šetření má radnice nové podněty. Vzešly návrhy na to, co v parku ještě vylepšit, ale také na další akce, které by se v prostoru měly konat.

V první řadě projevili Kouřimští zájem o větší pískoviště, na kterém by si mohly hrát malé děti. Právě na děti mysleli Kouřimští také v dalším návrhu. Nejen maminkám by se líbilo, kdyby v parku bylo také brouzdaliště. V příjemném prostředí plném zeleně by pak mohly se svými dětmi trávit i tropické letní dny.

Podněty směřovaly také k přírodě. Lidé by v parku rádi viděli další místa s květinami a rádi by osadili velký záhon ve střední části parku. Milovníci zvířat navrhli do parku umístit nejen ptačí budky, ale také budky pro hmyz a pro tři druhy zde žijících veverek.

V dotazníku mohli lidé kromě podnětů na samotné úpravy také napsat, jaké akce by se v parku měly konat. „Nejvíce účastníků si přálo různá hudební vystoupení,“ prozradila starostka obce Zuzana Čiháková. Hudební vystoupení se přitom již v minulosti v parku konala a nejbližší další bude při letošních Kouřimských hudebních slavnostech.

Část parku je od loňského podzimu přizpůsobená právě hudbením produkcím. Technický úsek města položil kámen, aby zpevnil plochu pro tanec i posezení a v parku vzniklo také pódium. Důležitým bodem je také osazení rozvaděče elektřiny a vybudování přípojky. V minulých letech totiž Kouřimští při hudební produkci v parku museli používat elektrocentrálu.

V minulém roce se mimo jiné podařilo kouřimským v rámci projektu, který nazvali 100 + 1 pro park, vytvořit pět informačních panelů, které příchozí informují o rostlinách v parku. Park se dočkal i nové vstupní brány a posezení v horkých a slunečních dnech by měly již v letošním roce zpříjemnit slunečníky.