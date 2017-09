Do Dnů evropského dědictví se zapojí i Brod

Český Brod – Na výlet za sakrálními památkami Českobrodska se vydají zájemci autobusem z Českého Brodu Sraz účastníků je v 9 hodin před informačním centrem, který zájezd pořádá.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

První cesta povede do tismického kostela Nanebevzetí Panny Marie. Odtud zamíří zájemci do Rostoklat do kostela sv. Martina. Poté se zastaví ve štolmířském kostele sv. Havla.

V poledne navštíví kostel Nalezení sv. Kříže v Bříství. Poté je v plánu oběd v Kounicích, kde je možné místo oběda v místní hospůdce navštívit zdejší sladovnu. Každý se může rozhodnout dle svého uvážení, kde hodinu stráví. Návštěvu sladovny je však třeba zvlášť uhradit.

Z Kounic, kde se zrovna v sobotu konají oslavy 760. výročí od první písemné zmínky, se autobus vydá do Chotouně, kde návštěvníci uvidí kostel sv. Prokopa. Posledním kostelem, který je v plánu navštívit je kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Lstiboři. Výklad bude mít po celou dobu na starosti historik Vladimír Jakub Mrvík.

Přihlásit se je možné osobně v informačním centru, pomocí emailu nebo telefonicky.