Do bedny přání můžete tužby vkládat do 30. prosince

Kolín - Letošní otevírání bedny přání se podle všeho prodlouží. Tradičně se schránka s tužbami Kolíňáků otevírala mezi svátky. Letos ale můžete svá přání do bedny házet až do 30. prosince. Řekl to Michael Kašpar, kolínský místostarosta.

včera 15:46 SDÍLEJ:

Otevírání bedny přání.Foto: Deník/ Jakub Šťástka

Termín otevírání tak zatím stanoven není. Schránka pod keramickým betlémem stojí na Karlově náměstí a otvor je přímo pod keramickým Betlémem. Kolíňáci v minulých letech vhazovali papíry s přáními, jako návrhy na opravu některých ulic, či dalších investic, které by v městě rádi viděli realizované. Někteří však vkládali přání osobnějšího charakteru. Ve schránce se také objevily v minulosti drobné mince nebo například velké šrouby.

Autor: Jakub Šťástka