Dětská pouť ovládla Pečky.

Pečky /FOTOGALERIE/ - Už v dopoledních hodinách začal program největší kulturní akce roku v Pečkách. Hasiči otevřeli dveře zbrojnice, aby veřejnosti představili své stroje a pro děti si jako již tradičně připravili soutěže. Náměstí od rána žila díky pouťovým atrakcím a na místní železniční trati jezdily historické vozy.

Od pátku pokračovala největší výstava železničních modelových kolejišť v republice a na sokolišti po obědě začal kulturní program. Ten nejprve patřil místním sportovcům, sborům a dětem z mateřinky. Letošní ročník ukázkou svého umění otevřeli taekwondisté. "Taekwondisté do poslední chvíle nevěděli, co vám tu budou předvádět. Dozvěděli se to před hodinou," prozradila trenérka Hana Kuprová. Dodala, že v případě, že budou muset bojovníci to, co se naučili využít v životě, také se nebudou moci připravit. Po působivé ukázce přišla na řadu skupina žen říkající si Maso. "Říkal jsem si, co to asi znamená název Maso a byl jsem poučený, že maminky sobě," vysvětlil také návštěvníkům význam názvu skupiny Lukáš Hanzelín, který celým dnem provázel.

Představilo se také mateřské centrum Pramínek nebo dětský sbor Kuňky.

Mezitím už se další návštěvníci oblíbené akce pro celé rodiny bavili u místního rybníka, kterému se říká Benešák. Právě tady tradičně sídlí vodáci, kteří dětem půjčují lodě a vždy pro ně mají připravenou i velkou, pirátskou loď. Letos to nebylo jinak. "Nejvíce se mi líbila jízda na lodičce," ukazovala na pirátskou loď čtyřletá Jasmínka. Podle maminky Lenky si ji tak oblíbila, že se museli svézt hned několikrát.

Kromě vodních radovánek si na břehu děti mohly vyzkoušet střelbu z luku nebo si chytit rybičky z bazénku. Vodáckou idylku dokreslovala živá country hudba.

Pro ty, co mají raději rock, už odpoledne hrála živá hudba u hasičárny. Sokoliště pak hudební program nabízelo od 15 hodin.

Hudební program s kapelami Alkehol, Roxor nebo Cimbálovou muzikou pokračuje až do večera. Závěr bude patřit místní legendární kapele Telegraf, která v letošním roce slaví 40 let od založení. V Pečkách by večer mělo dojít již k druhému křtu knihy, kterou Telegraf vydal právě k narozeninám.