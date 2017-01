Děti se budou podílet na výstavě, poplatky v Kostelci do května

Kolínsko - Zásmuké děti se podílí na výtavě, v Kostelci lze platit poplatky do konce května, Kouřimští se nemohou účastnit soutěže.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

Podepsali partnerství s Pečeckým regionem

Horní Kruty – Obec smlouvou ztvrdila partnerství k projektu protipovodňových opatření s Dobrovolným svazkem obcí Pečecký region. Na tento rok musí obec uhradit příspěvek 22 500 korun, realizací získá protipovodňový plán.

Děti se budou podílet na výstavě v klášteře

Zásmuky – Děti ze zásmuckých škol se budou i tentokrát podílet na výstavě v místním klášteře. Svými pracemi na téma Labyrint přispějí nejen děti ze základní školy, ale také děti z mateřské školy. Výstava je naplánovaná na 11. února.

Letos soutěžit nemohou, přátelští však budou dál

Kouřim- V letošním roce se město Kouřim nezúčastní soutěže nazvané Obec přátelská rodině. Pravidla to totiž neumožňují. Kouřimští v roce 2015 získali 2. místo a v rámci projektu vytvořili poznávací stezku podél Kouřimky. V loňském roce Kouřimští v soutěži zvítězili a získali 900 tisíc korun, které rozdělují do mnoho projektů. Letos chtějí místní i nadále rozvíjet tuto oblast a do soutěže se přihlásí opět v roce 2018.

Poplatky mohou uhradit až do konce května

Kostelec n. Č. l. – Poplatek za popelnice i za psa je nutné uhradit do konce měsíce května. Černokostelečtí zaplatí 700 korun za jednu osobu v domácnosti, stejnou částku městský úřad žádá také za rekreační objekt. Za pejska místní zaplatí 200 korun, senioři za svého psího miláčka uhradí 100 korun. Platit lze v hotovosti na pokladně během úředních hodin v pondělí a ve středu, případně převodem na účet města.