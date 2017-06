OBRAZEM: Den s crazy účesy vylepšili zmrzlinou

Kolín – Pěkný jarně letní den si udělali ve čtvrtek na 4. základní škole Kolín. Školní vyučování ozvláštnili crazy účesy. A to se ví, že se děti co do kreativity nenechaly zahanbit.

Ve vlasech nechyběly skřipce, gumičky, kolíčky, plyšová zvířátka, kornouty, brčka, barevné pruhy, k vidění byla i pečlivě vytvořená číra. „A nakonec jsme si ještě zašli na Barborku na zmrzlinu. Chodíme tam pravidelně, zmrzlina nám moc chutná,“ shodly se děti i paní učitelky. ČTĚTE TAKÉ: Juniorky zvládly kvalifikaci. Budou hrát ligu

Autor: Jana Martinková