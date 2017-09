Dáte svůj hlas dobrovolným hasičům z Ovčár?

Kolín /VIZUALIZACE, ANKETA/ – Město má v rukou vítěznou studii na budoucí tréninkovou sportovní halu v lesoparku Borky. Studie, kterou radnice spolu s architekty představila veřejnosti, vzešla ze čtyř oslovených uchazečů v architektonické soutěži. „V současné době na tom ještě pracujeme a finální studie by měla být hotová do 14 dnů,“ upřesnil místostarosta Michael Kašpar. Poté, pokud se vše odsouhlasí, přijde na řadu projektování, vlastní projekt by měl být hotový během příštího roku.