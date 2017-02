Dálniční známky jsou na mnoha místech vyprodané

Řidiči, kteří využívají placených dálničních úseků, musí mít od začátku února na čelním skle umístěnou novou dálniční známku. Za ponechanou starou známku hrozí pokuta až do výše pět tisíc korun.

nová dálniční známka na rok 2017Foto: ČTK

Přestože řidiči známky mohli zakoupit už v půli listopadu, spousta z nich to opět nechala na poslední chvíli.

I díky tomu je na mnoha místech v současné době nedostatek zejména kupónů s krátkodobou platností. Tak tomu včera bylo například u čerpací stanice v Čechticích ve Vlašimské ulici, kde si řidič kupon pro krátkodobé použití zpoplatněného úseku koupit nemohl.

Leckde můžete koupit pouze roční, jiné nejsou

„Dálniční známku desetidenní nemám. Ani měsíční. Jen roční,“ vysvětlil zaměstnanec čerpací stanice. Také u benzínové čerpací stanice v Bystřici byly desetidenní známky ve středu vyprodané. „Objednali jsme další. Snad je přivezou ve čtvrtek nebo v pátek. Měsíční máme,“ odpověděla obsluhující žena. „Ročních máme dost. Spíše se stávalo, že byly vyprodané právě roční kupony,“ doplnila.

Zvýšený zájem o dálniční kupony zaznamenaly také na Kolínsku. Za zbožím řidiči hojně míří například na Benzinu v Benešově ulici v Kolíně. „Teď jsme ještě doobjednávali,“ řekla včera obsluha čerpací stanice. „Řidiči je stále poměrně hodně kupují,“ dodala.

Zájem o dálniční známky zaznamenali také například u čerpací stanice Shell v Jaselské ulici nebo u Rabštejna v Havlíčkově ulici. Situace je o něco lepší na Kutnohorsku a také u hlavních tahů. Čerpací stanice Shell u hlavní silnice I/3 Praha - Tábor na severním okraji Votic desetidenní známku měla, čerpací stanice na Kutnohorsku rovněž mají dálničních kuponů dostatek.

Koupit známky jde i na pobočkách České pošty

Kromě čerpacích stanic lze ale známky zakoupit také na pobočkách České pošty. „Dálniční kupony všech hodnot jsou prodávány na všech poštovních pobočkách. V případě vyprodání jakékoliv hodnoty jsou zásoby dálničních známek průběžně vykrývány na základě objednávek z ceninových pošt. Oproti stejnému období loňského roku výrazně vzrostl prodej ročních dálničních kupónů,“ uvedl Ivo Vysoudil, specialista pro komunikaci České pošty. Ceny zůstávají stejné jako v minulých letech. Roční kupón 2017, který platí již od 1. prosince 2016 až do 31. ledna 2018, stojí 1500 korun, měsíční 440, desetidenní 310 korun.

Kontroly policistů v prvních únorových dnech

Na benevolenci policistů by řidiči spoléhat neměli. A to jak v případě stále vylepené staré známky, tak ani v případě absence nové. „Na středočeském úseku dálnice D1 řešila dvě dálniční oddělení od 1. února do středečního rána 114 přestupků.

Jednalo se o absence dálniční známky na předním skle, špatně vylepený nebo nevyplněný kupon,“ uvedl Jakub Vinčálek ze středočeského ředitelství Policie ČR. Za takový přestupek může bloková pokuta na místě dosáhnout až 5000 korun.

Například dopravní policisté z mirošovického dálničního oddělení, jež má na starosti dálnici od Prahy na 34. km k Ostředku, rozdali řidičům 61 pokut v celkové hodnotě 29 400 korun, což představuje průměr 482 korun na jeden přestupek. „Ve správním řízení dosahuje sankce až 100 tisíc korun,“ upozornil mluvčí středočeské policie.