Cyklověž na autobusovém nádraží bude chytrá

Kolín – Na 9 až 11 milionů má vyjít cyklověž plánovaná na rekonstruovaném autobusovém nádraží. Sloužit bude samozřejmě pro cestující autobusy i vlaky z přilehlého vlakového nádraží.

Zastupitelstvo nyní schválilo finanční spoluúčast města k dotaci, o kterou chce radnice požádat koncem srpna. Pokud vyjde, mohla by pokrýt 85 procent nákladů. Bude ser jednat o automatickou cyklověž na 118 kol. Podobnou mají v Přerově nebo Litoměřicích. „Už teď máme 500 tisíc od Středočeského kraje, zásadní je ale samozřejmě dotace od ministerstva pro místní rozvoj. Pokud by se nepodařila, jedná o velmi drahou záležitost, kterou platit z rozpočtu by byl až zbytečný luxus. Je ale rozdíl, jestli je to velmi drahé jen z městského rozpočtu, nebo pokud 85 procent poskytne dotace,“ shrnul místostarosta Michael Kašpar.

Pokud Kolín s žádostí uspěje, chystá svou cyklověž jako „chytrou“. Online budete moci zjistit, kolik je v ní zrovna kol. Podle místostarosty je tento software zanedbatelný výdaj v porovnání s vlastní cyklověží, takže jej město určitě pořídí.

Poplatek za uložení kola se plánuje pětikoruna na den. Dveře cyklověže se otevřou, strčíte do nich přední kolo, systém si ho zachytí, vyveze a umístí tam, kde je místo. Při vyzvednutí přiložíte kartičku, systém načte kód a cca za 20 vteřin vám kolo vyjede. „Pokud opravdu bude poplatek pět korun, tak je to výborný systém. Něco podobného v menším by se hodilo také u obchodů, úřadů nebo třeba u Kmochova ostrova,“ zhodnotil Kolíňák Martin Šimek.