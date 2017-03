Chodníky a přechody budou bezpečnější

Kostelec n. Č. l. – Zvýšit bezpečnost chodců při pohybu v ulicích Kostelce nad Černými lesy a posílit mobilitu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. To je cílem projektu, který chystá vedení města.

V současné době se podle starosty města Jiřího Kahouna připravuje výběrové řízení, z kterého by měl vzejít realizátor projektu. Se samotnými pracemi by se pak mělo začít o letních prázdninách. Rekonstrukce tak neomezí tradiční keramický den, který se koná na celém černokosteleckém náměstí vždy na konci května. K počátku rekonstrukce o prázdninách se černokostelečtí přiklánějí také z důvodu menšího pohybu dětí i dospělých ve středu města.

Podle starosty Jiřího Kahouna totiž dojde k rekonstrukci chodníků na náměstí Smiřických v blízkosti školy. Opravy se týkají také Pražské ulice od křižovatky s ulicí Komenského, dále Kutnohorské a Svatbínské ulice. Společně s chodníky dojde také k obnově přechodů.

„Ty zůstanou stále na stejných místech, ale dojde k různým bezpečnostním opatřením," vysvětlil starosta města s tím, že pět z nich bude upravených. Kromě větší bezpečnosti by nové přechody měly být také bezbariérově přístupné. V jejich okolí by navíc mělo dojít ke zúžení vozovky. Tím by se mělo docílit pomalejšího projíždění automobilů.

V rámci projektu by mělo dojít také k bezbariérovému zpřístupnění zastávek hromadné dopravy v Pražské a Kutnohorské ulici.

Celá rekonstrukce by měla být hotová na konci října příštího roku. Kostelec nad Černými lesy tak bude od letošního léta po více než rok rozkopaným městem.

K velké rekonstrukci v současné době dochází například také v Kolíně, kde je v současné době uzavřená Rorejcova ulice v úseku od křižovatky u obchodního domu k placenému parkovišti osobních automobilů.

