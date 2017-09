Chemikálie z půdy a vody zmizí do pěti let

Kouřim – Do pěti let by měla být kontaminovaná půda v Molitorově zbavená chemikálií. Svými slovy to potvrdila starostka města Kouřim Zuzana Čiháková. „Se sanací se začne v letošním roce,“ prozradila s tím, že v současné době je schválená smlouva na sanaci a zbývá se jen dohodnout se zhotovitelskou firmou na přesném datu, kdy se s pracemi začne. Projekt sanace si budou moci do týdne lidé prohlédnout online.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Podle dosavadních průzkumů je půda a podzemní voda kontaminovaná chlorovanými uhlovodíky, které se do země pravděpodobně dostaly při nebezpečné manipulaci s odmašťovadly a čistícími prostředky při provozu strojírenského závodu. ČTĚTE TAKÉ: Tipy na víkend: Sendražický trojúhelník startuje již pojedenácté Nebezpečné látky se pod zemí šíří směrem k čerpacím vrtům místní chemičky a také směrem k jímacímu vrtu kouřimského vodovodu. Ten byl kvůli zvýšené koncentraci chlorovaných uhlovodíků odstavený z provozu. Sanace by podle Zuzany Čihákové měla stát více než 59 milionů korun. Osmdesát pět procent způsobilých nákladů by mělo být uhrazeno ze státní kasy. Zbylé prostředky město není schopné hradit ze svého, pomocnou ruku nabídl kraj, který schválil poskytnutí téměř 9 milionů korun. „Pokud se věci konečně pohnou a začne se se sanací, budu rád. Chemikálie ze Strojobalu se tu řeší už řadu let,“ řekl Petr Michálek. ČTĚTE TAKÉ: Kam s Deníkem za zábavou?

Autor: Lucie Mašínová