Chataři žádají připojení na vodovod, judisté budou mít ples

Kolínsko - Voděradští řeší připojení na vodovod, kolínští judisté chystají ples. Co se děje na dalších místech regionu?

Plesová sezona. Ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Novoroční hubnutí tématem pořadu Hubněte zdravě

Kolínsko – Každý čtvrtek po 11. hodině nabízí Český rozhlas Region Střední Čechy rady všem, kteří chtějí žít zdravě. V dnešním vydání pořadu Hubněte zdravě se doktorka Kateřina Cajthamlová spolu s moderátorem Patrikem Rozehnalem zaměří na to, jak začít s hubnutím po Silvestru a Vánocích? Dozvíte se, na co by si měli dát pozor ti, kteří chtějí hubnout a přitom to vůbec nepotřebují, jak vlastně poznáme, jestli potřebujeme hubnout nebo jak se správně měřit v pase. Hubněte zdravě už dnes dopoledne na frekvenci 100,5 FM.

Kostelní Lhota pořídila videozáznam z ohňostroje

Kostelní Lhota – Tradičně se v obci konal novoroční ohňostroj na místním hřišti 31. prosince v 18 hodin. Vedení obce pro ty, kteří se nemohli tohoto tradičního přivítání roku zúčastnit, nechalo pořídit videozáznam. Ten byl natočen ovšem netradičně ze stanoviště u kostela.

Také chataři žádají o připojení na vodovod

Černé Voděrady – Vedení obce přijalo čtyři žádosti o připojení k obecnímu vodovodu od lidí, kteří trvale žijí v obci, ale také žádost pro rekreační chatu. V minulých letech se zastupitelé striktně drželi usnesení, že napojení na vodovod je možné pouze pro trvale hlášené obyvatelé. Tentokrát však na toto téma diskutovali a rozhodli se podmínit případné schválení připojení ještě zprovozněním nového vrtu a úhradou příspěvku ve výši 20 tisíc korun.

Judisté budou mít svůj ples

Kolín – Již druhý reprezentační ples judistů se odehraje letos v sobotu 7. ledna od 20.00 v hlavním sále Starých lázní v Kolíně. K tanci i poslechu vám zahraje skupina Peklo.

Tříkrálový koncert chystají ve velimském kostele

Velim – V kostele sv. Vavřince ve Velimi se uskuteční tříkrálový koncert. Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby „Hej mistře" zazní v neděli od 9.00 hodin. Účinkovat bude pěvecký sbor Hlahol z Nymburka a jeho hosté.

Přátelé Kmocha se sejdou poprvé v neděli

Kolín – Členové a příznivci Klubu přátel Františka Kmocha se sejdou v neděli. Poprvé v novém roce jim k tanci a poslechu zahraje malý dechový orchestr Kolíňanka a vystoupí také mažoretky z taneční skupiny Vergillio domu dětí a mládeže. Program je připravený od 14.00 do 18.00 hodin.

Poplatky jsou stejné jako v loňském roce

Krupá – Poplatky za svoz odpadů zůstávají stejné jako v loňském roce. Místní zaplatí 750 korun za osobu. Stejná částka platí také za rekreační objekt. Za psa zaplatí obyvatelé 50 korun, každý další je pak bude stát 70 korun. Platit lze buď hotově na pokladně obce v úředních hodinách nebo na účet. Oba poplatky je třeba uhradit nejpozději do konce února.

Knihovna potřebuje nový řád

Kostelec n. Č. l. – Knihovna a informační centrum vzhledem ke změnám potřebují nový řád. Během minulého roku došlo mimo jiné k přechodu na elektronický výpůjční systém. Knihovna nově půjčuje také deskové, společenské a karetní hry. Město také nakoupilo nové počítače. Se všemi novinkami vznikla nutnost legislativního rozlišení mezi registrovanými čtenáři a uživateli informačního centra. Knihovna totiž některé služby poskytuje i pro neregistrované uživatele.