Charitativní rockování pomůže chlapci z Kostelce

Polabské rockování, akce, kterou pořádají amatérští hudebníci, letos pomůže Maximkovi Čejkovskému z Kostelce nad Černými lesy. Chlapci, který trpí poruchou trávicího traktu.

The InfectionFoto: Lukáš Trejbal

Akce, která se koná 25. března v Nymburce, má kořeny na Kolínsku. Právě odtud totiž pochází jedna z iniciátorek a pořadatelek festivalu, Hana Pavlíčková. Vůbec první rockování se uskutečnilo loni v létě. To však bylo založené hlavně na tom, že si na veřejnosti chtěli zahrát hudební amatéři. Podle organizátorky šlo tehdy o nultý ročník, na kterém se ještě nevybíraly žádné peníze. Později však přišel nápad, že by hudební akce měla někoho podpořit. Hned v říjnu se tak konal první „ostrý" ročník rockování, který již myslel na nymburský dětský domov. „Vybralo se 12 tisíc, takže fakt úspěch," uvedla Hana Pavlíčková.

Polabské rockování nyní podle ní pořádají hlavně kapely The Infection a Falafel a v zařizování se členové kapel střídají. Láskou k hudbě prý chtějí pomáhat těm, kteří to potřebují. „Letos jsem na doporučení Kolínského deníku navrhla Maximka. Přečetla jsem si jeho životní příběh plný různých peripetií a už to nemohlo být jinak," popsala své pocity Hana Pavlíčková.

Hosté, kteří na hudební akci do nymburské kavárny U Strejčka na konci března dorazí, nezaplatí žádné konkrétní vstupné. U vchodu však bude kasa, do které budou moci vhodit tolik peněz, kolik sami uváží. Všechny vybrané peníze pak poputují k sedmiletému Maximkovi, s jehož rodinou jsou již pořadatelé ve spojení.

POMOC I OD WOHNOUTŮ

Není to poprvé, kdy se hudebníci sejdou, aby pomohli malému Maximkovi. V minulosti rodinný přítel uspořádal v černoskosteleckém pivovaru Bigbeat pro Maxima, na kterém zahrála mimo jiné známá česká kapela Wohnout. Výtěžek ze vstupného a další vybrané peníze pak rodičům Maximka pomohli s nemalými výlohami spojenými s léčbou. Pomocnou ruku podal také Zdeněk Hejduk, ředitel městského společenského domu v Kolíně, který se rozhodl Maximkovi věnovat výtěžek z akce Noty na pomoc, kterou každoročně pořádá. Dalším počinem, který chlapci pomůže, je dražba kytary Honzy Homoly z kapely Wohnout s podpisy různých hudebníků.

