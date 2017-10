Českobrodská padesátka zve na pochod i jízdu

Český Brod – Memoriál Dr. Ing. Jaromíra Vacka a Dr. Váslava Křivánka nazvaný Českobrodská padesátka se koná již po jednapadesáté. Jde o dálkový pochod a cykloturistickou jízdu. V nabídce je pět pěších tras a dvě trasy pro cyklisty.

Pochod. Ilustrační foto.Foto: Deník / Sedláková Lucie

Start je v sobotu od 6.30 do 10.30 hodin z českobrodského náměstí Arnošta z Pardubic od městského úřadu. Cíl je na stejném místě a je třeba se do něj dopravit do 20 hodin.

V cíli na všechny sportovce bude čekat čaj a malé občerstvení. Každý, kdo dorazí do cíle dostane diplom na památku.

TRASY

50 km – Tuchoraz, Sv. Martin, Jevany, Kostelec n. Č. l., Doubravčice, Hradešín, Tismice, Zahrady

36 km – Tuchoraz, Přehvozdí, Dolní Peklov, Kostelec, Truba,

Doubravčice, Hradešín, Zahrady

28 km – Tuchoraz, Přehvozdí, Dolní Peklov, Truba, Zahrady

21 km – Tuchoraz, Přehvozdí, Mrzky, Tismice, Zahrady

15 km – Tuchoraz, Přehvozdí, Zahrady