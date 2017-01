Budou se opravovat hradby, kostel i sokolovna

Český Brod - Město čeká na rozhodnutí ministerstva, kolik peněz mu letos přidělí na opravy v rámci regenerace městské památkové zóny. Ke státnímu příspěvku město vždy určitou část přidá jakou svou spoluúčast, takže se obvykle dostane na velké památky i na drobné stavby.

Hradby v Českém BroděFoto: DENÍK/ Jana Martinková

"Vloni jsme dostali zhruba milion korun, počítáme, že letos by to mohla být podobná částka," řekl starosta Jakub Nekolný.

Radnice chce určitě pokračovat v rekonstrukci historických hradeb, jejichž postupná oprava probíhá už několik let. Český Brod má zbytky hradeb dochované téměř po celém obvodu starého města, na jedné straně je to dokonce souvislý pás se třemi baštami a vpadlinou pro padací most. Českobrodské opevnění patří k nejvýznamnějším příkladům městských fortifikací z doby vlády Jiřího z Poděbrad.

Další práce jsou letos plánované také na budově sokolovny, která byla nedávno zapsaná jako kulturní památka.

Pracovat se bude také na městské bráně. "Štuková omítka se příliš neosvědčila," připouští starosta. "Restaurátor ze Zalešan, s nímž spolupracujeme, tvrdí, že by pod štuky měly být sgrafity," vysvětlil Jakub Nekolný. Město tedy chce štuky na několika místech odhalit, zjistit, co se pod nimi skrývá, a podle toho naplánovat další práce.

"Určitě chceme podpořit také ostatní vlastníky památek. Každoročně přispíváme například na opravy kostel sv. Gotharda," připomněl starosta.

"Své síly chceme zaměřit i na budovu knihovny, záleží na dotaci," uzavřel Jakub Nekolný.