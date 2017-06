Bude v průmyslové zóně supermarket?

Kolín – Supermarket na zálabské straně Kolína je investicí, o kterou dlouhé roky žádný obchodní řetězec neprojevil skutečný zájem tak, aby nakonec opravdu došlo k výstavbě. Nyní Zálabákům trochu svítá naděje. Jednání se zájemci o vybudování supermarketu v průmyslové zóně totiž nabírají reálnou podobu.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK

„Vedeme jednání, které se docela dobře vyvíjí,“ naznačil místostarosta Michael Kašpar.

Konkretizovat nechtěl. Jasněji by podle jeho slov mělo být během léta. Prozradil jen, že by se mělo jednat o jeden z obchodních řetězců, které již v Kolíně mají své prodejny. „Mohlo by to pomoci v dopravní zátěži. Pokud stejný řetězec bude na opačné straně Labe, patrně lidé z druhé strany nebudou mít tendenci tam jezdit. Dopravně by se tak mohlo ulevit oběma značně zatíženým mostům,“ naznačil místostarosta. Pokud všechno klapne, mohlo by se příští rok stavět.

Fakt, že by to tak skutečně mohlo dopadnout, naznačil i starosta Vít Rakušan. „V rozpočtovém opatření jsme počítali, že se prodá další pozemek v zóně. V tomto jsme opatrní, neradi tam dáváme spekulativní příjmy. Takže i to vyjadřuje, že věříme, že to dopadne dobře,“ řekl.

Po vybudování supermarketu volají lidé ze Zálabí už celé roky. „Nemyslela jsem si tedy, že to bude až v průmyslové zóně, spíš jsem myslela trochu blíž, ale i v zóně by to bylo dobré. Rozhodně lepší, než se handrkovat přes celý ucpaný Kolín až na výpadovku na Prahu,“ zhodnotila obyvatelka Jitka Mrázková.