Blíží se pátek třináctého. Jste pověrčiví?

Kolínsko – Zanedlouho se probudíme do pátku třináctého. Letos nás to čeká ještě jednou, ale až za dlouho – v říjnu. Co na toto datum říkáte? Jste pověrčiví? Ptali jsme se obyvatel Kolínska.

dnes 12:35 SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: DENÍK / David Taneček

„Co je na třináctce špatného? Když je volný víkend před námi, může mít pátek jakékoli číslo," smál se Tomáš Brzobohatý, který podle svých slov ani jiné pověry nebere vážně. „Nikdy se mi nestalo, že by se něco z pověr vyplnilo," dodal. „Že je v pátek zrovna třináctého, si většinou uvědomím jen proto, že o tom ostatní mluví," shoduje se v podobném názoru Lenka Mrázková. Nepověrčivý je také historik Roman Šulc. „Jednou mi přeběhla přes cestu černá kočka a hned ten samý den odpoledne mi volali, že jsem vyhrál úvěr. Prostě že se můj úvěr maže. A skutečně se tak stalo. Od té doby mám všechno obráceně. Čeho se jiní obávají, že to přináší smůlu, tomu přikládám přesně opačný význam," popsal s úsměvem. „Jediný špatný pátek 13. je, když musím jít večer do práce," řekl Milan Hutla. Podle jeho slov je to den jako každý jiný. „Přijde mi hloupost svádět případnou vlastní nešikovnost na datum v kalendáři," dodal. Obdobně to má i Michala Nesvorná. „Vnímám ho jako každý jiný den. Jsem tolik pracovně vytížená, že často ani nevím, že nějaký pátek 13. je," přiznala. Žádnou váhu nemá tento den ani pro Denisu Hradeckou. „Nemyslím, že by se mi něco nedařilo více než obvykle. Pondělky jsou horší," řekla se smíchem. Monika Procházková vnímá pátek 13. jako šťastný den. „Všeobecně je pro mě šťastné číslo 13, protože jsem se narodila třináctého," vysvětlila. „Že to vyjde zrovna na pátek? S tím žádný velký problém nemám," dodala. Nikterak tragicky nebere pátek 13. ani Pavel Kozák. „Nikdy se mi nic nestalo," vysvětlil. Ani jiný datum prý nemá vysloveně smolný. „Když se něco nedaří, tak je jedno, jestli je pátek 13. nebo středa 25.," myslí si. Obdobně to má Petr Novák. „Ani černou kočku přece nemůžu podezřívat z toho, že může za moji smůlu," řekl. A stejně to má také s pátkem 13. Pověrčivý není ani Lukáš Holan. „Pro mě je to pátek jako každý jiný. Kdybyste se mě nezeptali, tak ani nevím, že bude pátek 13.," přiznal. Zato zakladatel a vedoucí skupiny historického šermu Páni z Kolína Miroslav Horáček má o pátku 13. povědomost zcela jasnou. Pověrčivý totiž je. „Na pátek 13. si dávám pozor a raději vždy všechno připravím pečlivěji a s větším předstihem," říká. S velkými akcemi, které skupina pořádá nebo se jich účastní, se, pokud to jde, smolným termínům vyhýbá. „Třeba tradiční rekonstrukci historické bitvy na kolínské jízdárně bych v pátek 13. rozhodně nikdy nepořádal," dodal. Naštěstí je už mnoho let tradičním termínem bitev sobota.

Autor: Jana Martinková, Lucie Mašínová