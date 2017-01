Bezdětní volí exotiku, rodiny raději lyžují

Kolínsko – Venku je po dlouhé době opravdová zima. Mráz a sníh. Někteří však mají raději sluníčko a moře. Jaké dovolené si v zimě vybírají Kolíňáci? Jezdí raději na hory nebo za teplem?

Dovolená v Egyptě. Ilustrační foto.Foto: Deník/Alena Burešová



David Soukal prý zimu tráví raději na horách. „Zimu trávím v práci v lese a na naháňkách, když je čas, zajedu na hory," řekl. Teplo ho prý v tuto roční dobu neláká.

Jiný názor má Zuzana Víznerová, která sice tvrdí, že na lyže a běžky se v zimě musí, ale přednost dává teplým krajům. „Na hory mi stačí týden, ale v teplých krajích můžu být třeba dva týdny nebo měsíc," řekla. Lyžovat prý ráda jezdí do Itálie, běžky si užívá například v Jizerských horách. Za teplem pak jezdí do různých částí světa. Navštívila třeba Dubaj.

Petra Veselá naproti tomu prý zimu tráví ráda na horách. „Navštěvuji většinou české sjezdovky, chystám se do Krkonoš," řekla. Přátelé, s kterými na lyže vyrazí, jsou ale prý nyní v Thajsku. „Ačkoli rádi lyžují, chtějí se přes zimu také zahřát. Do Asie odjíždějí takřka pravidelně každou zimu alespoň na tři týdny," dodala. Samotnou ji prý teplo v zimě nijak neláká. „Užívám si konečně pravou zimu," poznamenala.

Podle Jany Syřínkové, majitelky cestovní agentury, nelze říci, zda je větší zájem o hory nebo exotiku. „Exotické zájezdy si kupují spíše bezdětní lidé. Tedy buď mladí nebo naopak starší páry," řekla. Rodiny s dětmi prý zimních prázdnin využívají spíše k pobytu na horách. Co se týče moře a sluníčka, v kurzu jsou dovolené na Kapverdech, v Thajsku nebo například v Dominikánské republice. Pokud si dovolenou u moře přeci jen zvolí rodina s dětmi, většinou míří do Dubaje nebo do Egypta. „V této době ale rodiny s dětmi dávají přednost horám," připomněla. Její klienti prý nemíří jen na české sjezdovky, ale také do zahraničí. Zatímco v loňském roce se prý hodně prodávaly zájezdy do slovenských Tater, letos opět jednoznačně vede Rakousko. „Když porovnáte Slovensko a Rakousko, tak vám vždy více nabídne Rakousko," míní Jana Syřínková. Kromě těchto lyžařských lokalit prý lyžaři volí také zájezdy do italských Alp a někteří rádi lyžují ve Francii.