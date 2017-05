Benefiční dražba pomůže Domovu sv. Josefa

Kolín – Po loňském benefičním koncertu je nyní připravená další akce, která pomůže Domovu sv. Josefa v Žirči, jedinému zařízení v republice, které se stará o nemocné s roztroušenou sklerózou v pokročilém stádiu. Klientem tohoto domova je i jeden z Kolíňáků.

Dražba pro JosefaFoto: repro

Tentokrát se bude jednat o aukci fotografií a výtvarných děl, která se uskuteční ve čtvrtek 25. května od 16 hodin v podnikatelského inkubátoru v prostorách kolínského zámku. „Budou se dražit díla od amatérů i významných umělců. Sešlo se kolem 60 děl z celé České republiky, to jsme ani nečekali,“ řekl kolínský místostarosta Michael Kašpar.

Dražit se začne na částce 300 korun. „Rád bych pozval veřejnost, aby si přišla vydražit něco hezkého do svého domu či bytu,“ podotkl místostarosta s tím, že mezi díly do dražby jsou nejen amatérské výtvory, ale třeba i díla Jana Kubíčka či Jana Tichého. „Opravdu profesionálové sami nebo jejich potomci nám darovali jejich díla, jež budou vydražena na pomoc domovu v Žírci,“ upřesnil Michael Kašpar.

I město má prý v plánu na dražbě získat pěkné dílo do galerie nad obřadní síní, a přispět tak k podpoře Domova sv. Josefa. O co konkrétně by se mělo, ale místostarosta prozradit nechtěl.

Dražit přijde i starosta Vít Rakušan, který má dokonce prý už jedno z děl vyhlédnuté. Jak ale zjistil, není jediný zájemce. Takže ani on víc neprozradil. „Doufám, že přijdou lidé, kteří opravdu budou chtít něco vydražit a domovu pomoci,“ řekl starosta. V hudebním vystoupení se všichni mohou těšit na Marcelu Březinovou.