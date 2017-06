Barborka: Bývalo plno, teď je prázdná hospoda

Kolín – Zákaz kouření se v restauraci Barborka snaží vyřešit pronájmem elektronických cigaret zdarma. „Život mě naučil, že každá taková změna vedla k horšímu," okomentoval zákaz kouření Jiří Horák, majitel restaurace Barborka na kolínském sídlišti.

Podle jeho slov se v jeho podniku vytočí 1600 piv denně, tudíž jde o restauraci se čtvrtou nejvyšší výtočí v republice a 90 % hostů jsou kuřáci. „Nadávat můžeme jak chceme a stejně s tím nic neuděláme,“ dodal Horák, který je sám nekuřák. „Teď hosté mohou sedět venku, ale co bude, až bude zima nebo bude pršet?“ nedokáže určit majitel. Vše podle něj ukáže čas. „Je možné, že kuřáci začnou chodit do klubů, které se začnou zakládat,“ myslí si. „Člověk se na ně ani nemůže zlobit,“ dodal. Aby si udržel klientelu, nakoupil Jiří Horák 65 kusů elektronických cigaret s výměnnými náustky, které bude svým hostům pronajímat zdarma. „Pokud jim budou vyhovovat, mohou si je od nás pak odkoupit,“ dodal. Stejně tak bude kuřákům nabízet zapůjčení vodních dýmek, které stejně jako elektronické cigarety zákazu kouření nepodléhají.

Podle jeho slov dokáže hostům v elektronické cigaretě nabídnout jakoukoli značku, na kterou jsou zvyklí. „Udělal jsem to proto, abych hostům vyšel vstříc,“ řekl. Dodal, že se zákaz kouření na návštěvnosti odrazil hned v prvních dnech. „Dřív tu už dopoledne sedělo sedmdesát lidí, dneska je jich tu sotva deset,“ vysvětlil, že někteří kuřáci nyní raději zůstávají doma, protože v restauraci si k pivu nemohou dát cigaretu.

Protikuřácký zákon s sebou však přináší mnohem více problému, než se na první pohled zdá. „Už první den se nám stalo, že hosté odešli bez placení. Šli si ven zakouřit a už se nevrátili,“ přiznala provozní restaurace Barborka Stanislava Kybalová. Ta se navíc obává, že díky tomu, že hosté budou chodit na cigaretu ven, bude venku také hluk a nepořádek. „Budou nechávat sklo venku nebo ho rozbijí a my budeme mít více práce,“ myslí si. Navíc ihned vedle restaurace se prodává zmrzlina vlastní výroby a často tu posedí maminky s dětmi. „Teď tu budou sedět mezi samými kuřáky, jak to bude vypadat?“ dodala. Už nyní prý sedí všichni kuřáci venku a uvnitř sedí pár hostů, kteří nekouří.

Další problém vidí v tom, že se může stát, že přijde někdo opilý a uvnitř si zapálí. „Já ho upozorním na to, že se to nesmí, zavolám policii a než přijedou může mě nebo servírkám agresivní host ublížit,“ obává se. Podnik je otevřený od devíti hodin dopoledne do pěti do rána. „Servírky také kouří, když si půjdou v noci zapálit ven, může je někdo napadnout,“ přidala další věc, ze které má strach.

Sama se prý bude snažit přejít z normálních cigaret na ty elektronické, které zákon nezakazuje nebo se bude snažit kouření omezit.

Provozní si však nedokáže představit, jak to bude vypadat v pátek, kdy se v restauraci schází šipkaři nebo v sobotu, kdy jsou hudební večery. „Lidé budou stále chodit ven, to je budu muset kasírovat po jednom pivu a s EET je to další zdržení,“ připomněla Stanislava Kybalová další problém. Navíc prý ona i servírky musí neustále odpovídat na dotazy, proč v restauraci nejsou popelníky.

Nyní hosté naleznou popelníky jen u stolů na zahrádce a jeden velký také přímo před vchodem.

A jak to bude, když budou chtít hosté koukat na sportovní zápas v televizi? „Jednu televizi máme venku i přes zimu. Dosud tam sedávali ti, kteří se nevešli dovnitř. Teď tam asi budou sedat kuřáci,“ shodla se provozní s majitelem restaurace. Ačkoli je předzahrádka poměrně velká, všechnu klientelu určitě nepojme. „Rozšířit ji však nemůžeme, není kam,“ vysvětlil Horák.

Restauraci prý často navštěvuje také vozíčkář. „Vždy mu pomůžeme dovnitř a staráme se o něj, chodí sem za přáteli,“ vyprávěla provozní. Muž je prý kuřák a nyní pro něj bude opravdu složité, aby si mohl zapálit cigaretu. „Když bude plno, nebudeme mít čas mu pomoci ven a zase zpět,“ myslí si Stanislava Kybalová. Zákaz kouření pochopitelně vadí i jiným hostům.

„Jsem tu každý den a teď musím sedět venku,“ řekl Květoslav Neruda, který je v restauraci štamgastem. „Chvíli jsem seděl vevnitř, ale nevydržel jsem to,“ přiznal. „Teď je teplo, ale co budeme dělat v zimě?“ položil řečnickou otázku host. „Navíc tu nemůžeme hrát karty, protože do nich fouká vítr,“ dodal Neruda. Podobný názor má také jeho kamarád Jiří Jarovský, který na Barborku chodí, když má volno v práci. Rád si dá pivo a cigaretu a přitom pohovoří s přáteli. „O víkendu bude zábava, to jsem zvědavý, jak to bude vypadat,“ přemýšlel.. „Slyšel jsem, že jsou prázdné i kavárny. Ženský, co si chodili sednout na kávu s cigaretou si dají raději kafe doma na balkóně,“ rozdělil se o další poznatek host restaurace.

V příjemném chládku uvnitř restaurace nám štamgast, který restauraci navštěvuje již patnáct let, prozradil, že ač je sám nekuřák, nikdy mu kuřácké prostředí nevadilo. Jeho kamarád si však zákaz kouření pochvaluje. Přesto, že se v restauraci již nekouří, na čisté prostředí si bude muset ještě počkat. „Kouř je cítit z koberců i z ostatních věcí,“ řekla provozní s tím, že vše budou muset dát do pořádku, ale pro podnik to budou další náklady navíc.