Archeologové našli v Plaňanech pět hrobů

Plaňany – Práce na vytouženém obchvatu městyse Plaňany jsou v plném proudu. „Na obchvatu v současné době probíhají archeologické práce,“ řekl starosta městyse Martin S. Charvát s tím, že v příštím týdnu by mělo dojít k jednání se Středočeským krajem o dalším rozsahu těchto prací.

Archeologové našli v Plaňanech pět hrobůFoto: Martin Sýkora

Archeologové jsou totiž v Plaňanech velmi úspěšní. „Stejně jako u ostatních výzkumů z tohoto období jsme prozkoumali celou řadu zásobních jam, které po naplnění své původní funkce posloužily tehdejším lidem k uložení nepotřebného odpadu,“ prozradil Tomáš Chlup z Ústavu archeologické památkové péče. Kromě jam naplněných keramikou, zvířecími kostmi a přepálenou hlínou, se prý na místě dochovaly také dvě pece. První sloužila k vypalování keramiky, druhá k tavbě bronzu. Mírným překvapením prý byl objev pěti hrobů, které jsou o více jak 400 let starší než sídliště. „Předpokládají se další objevy,“ dodal Martin S. Charvát.

Podle jeho slov archeologové pracují jen v rozsahu šířky komunikace a některé úseky již dokončili. Snaží se tak, aby na místě zároveň mohli pokračovat další stavební práce a samotná stavba obchvatu se tak nezdržela. To se prozatím daří a vše jde podle harmonogramu.

Stavba si již od úterý vyžádá uzavírku místní komunikace. Od 12. září bude totiž uzavřená Pražská ulice. První etapa uzavře tuto ulici od železničního přejezdu až ke křižovatce na obec Radim. Na uzavírku bude upozorňovat mimo jiné také dopravní značení na hlavním tahu z Kolína do Prahy. první etapa uzavírky potrvá do 5. listopadu. Hned poté však naváže druhá etapa uzavírky Pražské ulice, která by měla trvat do 22. prosince tohoto roku.

V brzké době by také mělo dojít k vybudování přeložky zařízení O2 a řeší se také dešťová kanalizace či veřejné osvětlení.

V říjnu by pak mělo dojít ke stavbě protihlukové stěny.

Harmonogram prací

I. ETAPA

SO 101 – Komunikace 10.07.2017 – 12.04.2018

Uzavírka ul. Pražská (DIO etapa č.1)

– větev „A“ + větev „B“ 12.09.2017 – 5.11.2017

SO 402 – Přeložka zařízení O2 21.09.2017 – 25.09.2017

SO 301 – Dešťová kanalizace

(mimo Š8 až Š14 včetně potrubí) 17.08.2017 – 15.10.2017

SO 701 – Protihluková stěna 6.10.2017 – 19.10.2017

SO 401 – Veřejné osvětlení 6.10.2017 – 31.10.2017

DIO ul. Pražská (snížení rychlosti) 18.07.2017 16.07.2018



II. ETAPA

Uzavírka ul. Pražská 6.11.2017 – 22.12.2017

SO 301 – Dešťová kanalizace 16.10.2017 – 12.11.2017