Apelují na dodržování klidu

Doubravčice - Vedení Doubravčic apeluje na obyvatele, kteří porušují dodržování víkendového klidu. Místní by měli omezit hlučné práce jako je sekání trávy, řezání dřeva, používání elektrického nářadí a rušné stavební činnosti o víkendech a svátcích, a to především ráno do 9 hodin a večer do 19.30 hodin.

Lidé by navíc měli pro hlučné práce upřednostňovat sobotu před nedělí. Vedení obce chápe, že někdy nelze hlučné práce o víkendu případně o svátcích vyloučit, chtěli by však, aby občané respektovali alespoň klid v ranních a večerních hodinách.

