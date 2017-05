Anketa: Souhlasíte s protikuřáckým zákonem?

Kolínsko - Co říkáte na protikuřácký zákon? Na to jsme se zeptali tří respondentů.

Jan Jeřábek (18 let), Kolín

Češi mají často tendenci hledět někam, kde je tráva zelenější. Nejdříve to byla republika nás Čechů a Slováků, pak to bylo Rusko, poté to byla západní Evropa. Nakonec nás z toho hledění už trochu bolí za krkem. Když jsme vstoupili do EU, mysleli jsme si že jsme na západě, proto byla od západu snaha “opsat” vše co jde. My nebudeme nikdy západní Evropa, ale ani ne východní!

Vstoupil do platnosti zákon o zákazu kouření v hospodách. Pro, nebo proti? Těžko odpovědět. Na jednu stranu kouření je nebezpečné, ale na tu druhou, proč má stát mluvit majitelům hospod do toho, co se může, či nemůže dělat u něj v lokále. Já osobně to vidím jako další omezování našich hospodských. Co přijde příště? Zákon o tom, jak čepovat pivo? Kouření je každého věc a pokud hospodský chce, aby se v jeho hospodě kouřilo, tak by mu to mělo být povoleno a nekuřáci? Buď to přežijí jako doteď, nebo si prostě najdou jinou hospodu.

Michaela Veselá (18 let), Kolín

Přijde mi to jako velké omezování svobodného podnikání. Podle mého názoru by si to každý podnikatel a majitel podniku měl udělat po svém. Ve velké většině kaváren a restaurací mají kuřácké a nekuřácké prostory oddělené, tudíž si každý může vybrat, kde chce být. Dále jsou tu hospody, které většinou bývají celé kuřácké, ale za tímto účelem tam lidé chodí. Na druhou stranu je to dobře, jelikož konečně může jít rodina s dětmi na bowling, těhotné ženy na večeři a také po návratu domů nebudete smrdět kouřem.

Tomáš Kašpar (20 let), Kolín

Že to kazí zdraví? Ano, to každý kuřák i nekuřák ví. Ale kafe, pivo či panák bez cigarety? Myslím, že se tím ze života vytratí kousek poezie. Navíc oddělené kuřárny, do kterých majitelé podniků investovali spoustu peněz, budou teď zcela zbytečné.

Přiznávám, že jasným kladem bude méně smradu z oblečení. Mě samotnému, i přesto, že jsem kuřák, občas vadí zakouřený prostor na nějakých kulturních akcích. Musím také přiznat, že bez cigarety si v restauraci vychutnám jídlo lépe. Ale i přesto, že kavárna nebo hospoda je do jisté míry veřejným prostorem, nikdo by podle mě majitelům neměl diktovat, zda se tam může či nemůže kouřit. Přijde mi to jako zbytečný zákaz v tom smyslu, že by se spíše měl najít kompromis (například kuřárny), než aby se něco plošně zakazovalo.

Alice Drdová