Adrianka se do první třídy těšila

Radim /FOTOGALERIE/ - Adrianka dnes poprvé usedla do školní lavice. Do první třídy se moc těšila. Vstávala před sedmou hodinou. Pak ji čekala ranní rutina, kterou už zná ze školky. Nasnídat se společně se sestrou Karolínkou a rodiči, vyčistit si zoubky a obléci se.

Tentokrát se však malá slečna oblékala do svátečního oblečení. Zachvilku už na záda vzala tašku a krátce před osmou vyšla společně s rodiči, sestřičkou tetou a babičkou do školy.

Cestu nemá dalekou a tak sotva pět minut na to, co vyšli z domu, už byli ve škole. Sestra Karolínka už chodí do třetí třídy a tak se se všemi rozloučila už na chodbě. Pak už Adrianka nedočkavě mířila do své třídy.

S dětmi se přišla přivítat ředitelka školy Petra Jirková, stejně jako starosta a místostarosta obce Radim. Martin Sýkora a Karel Mrázek předali dětem nejen pamětní listy, ale také malou pozornost v podobě dvou knih a reflexní klíčenky. Martin Sýkora zavzpomínal na svá školní léta. "Já jsem měl nejradši přestávky," vzpomínal s úsměvem. To děti prozradily, že se těší i na počítání.

Pak už si slovo vzala paní učitelka Lucie Němčíková, která děti ve škole taktéž přivítala a pak jim prozradila, jak bude probíhat první týden.

Po krátké době se s dětmi rozloučila. "To už jdeme domů? Vždyť to bylo krátký," posteskla si Adrianka. "Zítra půjdeš znovu," připomněla ji maminka Lucie. Prvňačka by však ve škole dnes zůstala déle.

Užívala si tak aspoň čas, kdy rodiče podepisovali nezbytné papíry a hovořili s třídní učitelkou. Adrianka mezi tím stihla přečíst celou obrázkovou abecedu na zdi i několik nápisů vedle tabule. Zdá se, že o češtině se tak bude z počátku trochu nudit.